Spigoli, Carl Brave, Mara Sattei, tha Supreme: testo e audio della canzone

Di Alberto Graziola mercoledì 13 maggio 2020

Carl Brave, Mara Sattei, tha Supreme, Spigoli: testo e audio

Carl Brave, Mara Sattei, tha Supreme: il trio d'eccezione della nuova scena musicale italiana unisce la propria cifra stilistica in "Spigoli" (Island Records), brano inedito in uscita oggi, mercoledì 13 maggio su tutte le piattaforme digitali.

Tra rap, elettronica e una linea melodica ammaliante che va in loop ipnotico, "Spigoli" amalgama alla perfezione una varietà di strumentali in una combinazione che lascia un segno nuovo e crea un immaginario da rollercoaster con simboli visivi che si rincorrono e sovrappongono.

Il testo, scritto dai tre artisti, si snoda infatti tra neologismi, onomatopee e giochi di parole mentre la voce di tha Supreme diventa uno strumento aggiuntivo sulla strumentale ed entra come parte integrante del mood della traccia.

Carl Brave, uno dei protagonisti assoluti dell'attuale panorama musicale italiano, 11 Dischi di Platino all'attivo e fresco del Disco d'Oro per il suo ultimo singolo "Che Poi", quasi 2 milioni di streaming mensili su Spotify e un canale YouTube da ben oltre 100milioni di visualizzazioni, per la prima volta lega così la sua produzione a quella di tha Supreme, producer enfant prodige dall'alter ego iconico in versione cartoon che ha conquistato pubblico e critica a soli sedici anni, e oggi supera i 900 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali. Si unisce a loro la voce di Mara Sattei, sorella di tha Supreme (che ne cura la direzione artistica), che con le sue “Registrazioni” è riuscita sin da subito ad attirare l’attenzione.

In apertura post audio della canzone, a seguire il testo della canzone.

Carl Brave, Mara Sattei, tha Supreme, Spigoli, Testo

[Intro: Carl Brave]

You need

You need

You need

Eh-eh-eh

Eh-eh-eh

[Strofa 1: Carl Brave]

Ricordi? Eri leggera

Una libellula sotto la cera (Eh)

Ti ho persa ed era palese

Eri gocce di pioggia dentro una bufera

Siamo la scia di una stella cometa

Come una droga, ma solo la scesa

Una forchetta che infilza la presa

Ti tengo la mano, tu molli la presa

Sogno che mori e t'allungo la vita

Più ti vorrei fuori, più resti decisa

Tornare di nuovo, ma sei fuori moda

Non pijo la *sniff* che ci vai a rota

Borderline, allungo il gin col lime

Co' uno sputo di Sprite

Chi nasce tondo può avere gli spigoli

Ti ho abbracciata e so' pieno di lividi

[Pre-Ritornello 1: Carl Brave & Mara Sattei]

E siamo soli a parte il cane

A parte il quadro, quello orrendo, di tua madre

La camicia sa di fumo, di catrame

Siamo attaccati, ma mi manchi come il pane

[Ritornello: Mara Sattei & tha Supreme]

Non sopporto te, ehi

Quando metto apposto me

Spigoli, mi incastro ancora, nella testa ancora

Pensa un po' al perché

Non sopporto te, ehi

Quando metto apposto me

Spigoli, mi incastro ancora, nella testa ancora

Pensa un po' al perché

[Strofa 2: Mara Sattei]

Guardo il giorno controluce

Specchi appesi, facce stufe

Vetri scuri, stelle chiare

Luci accese, magnitudine

Di sette giorni ne ho già persi quattro

Per accontentarmi di ogni mia abitudine

Poi penso al mondo, a come ritagliarlo

E non lasciare i bordi sulle cose stupide

La testa mia in galleria passa

Ed è sempre pura follia

C'ho nodi in gola di mio e basta

Ma sembra una sartoria ('Ria)

Gli stessi spigoli in cui io sbatto (Ehi)

Mentre la mente ha un fare distratto (Uh)

Sotto la giacca il mio cuore infranto (Ah)

Vicino all'anima mia

[Strofa 3: tha Supreme]

Gli stessi spigoli in cui io sbatto

Mentre la mente ha un fare distratto

Sotto la giacca il mio cuore infranto

Vicino all'anima mia

Se sto con ho, senza mi accorgo

Di star bene senza tutta 'sta merda intorno

Brotha, chiama ganja se l'acqua sfora sopra il bordo

Se rispondo, oh-oh-oh, non mi espongo, oh-oh-oh

Strilliamo, oh, ehi, un clacson

Nelle mie orecchie come si sente il torto, oh, eh

Wow-wow-wow, uh-uh, ultimamente stavo giù

Per sapere cosa fare parlo solamente alla mia moon

[Pre-Ritornello 2: tha Supreme]

Non sopporto te

Quando metto apposto me

Spigoli, mi incastro ancora, nella testa ancora

Pensa un po' al perché

[Ritornello: Mara Sattei & tha Supreme]

Non sopporto te, ehi

Quando metto apposto me

Spigoli, mi incastro ancora, nella testa ancora

Pensa un po' al perché

Non sopporto te, ehi

Quando metto apposto me

Spigoli, mi incastro ancora, nella testa ancora

Pensa un po' al perché

[Bridge 2: Carl Brave]

Spigoli, sì, spigoli mi (Sto correndo, sto correndo)

Cambiano i connotati (Spigoli dividono)

Spigoli, sì, spigoli mi (Sto correndo, sto correndo)

Cambiano i connotati (Spigoli mi levano te)

[Ritornello: Mara Sattei & tha Supreme]

Non sopporto te, ehi

Quando metto apposto me

Spigoli, mi incastro ancora, nella testa ancora

Pensa un po' al perché

Non sopporto te, ehi

Quando metto apposto me

Spigoli, mi incastro ancora, nella testa ancora

Pensa un po' al perché

[Outro: tha Supreme]

Non sopporto te

Yeah

Yeah

Mhm