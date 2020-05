Dark Polo Gang: Dark Boys Club è il nuovo mixtape

Di Fabio Morasca martedì 5 maggio 2020

Il nuovo mixtape del collettivo trap romano.

A partire dal prossimo 8 maggio, negli store digitali e sulle piattaforme streaming, sarà disponibile il nuovo mixtape della Dark Polo Gang che si intitolerà Dark Boys Club.

Il nuovo lavoro discografico del collettivo trap romano composto da Tony Effe, Wayne Santana e Pyrex arriverà a circa un anno di distanza da Trap Lovers Reloaded, la riedizione di Trap Lovers, l'album pubblicato nel settembre 2018 (primo album pubblicato per una major), certificato Disco di Platino dalla Fimi, dal quale sono state estratte hit come British e Cambiare Adesso. Dark Boys Club sarà pubblicato su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia.

In questi ultimi mesi, Tony Effe, Wayne Santana e Pyrex sono stati impegnati soprattutto in collaborazioni con altri artisti e con singoli pubblicati da solisti, come nel caso di Bassotto di Tony Effe e Glock di Wayne Santana. Parlando di featuring, invece, recentemente, Pyrex ha collaborato con Ghali, per l'inedito Cacao, e con Giaime.

Dark Boys Club si preannuncia come una sorta di ritorno alle origini per la Dark Polo Gang.

Per questo nuovo mixtape, come anticipato da Spotify, la Dark Polo Gang ha collaborato con molti artisti della scena rap e trap italiana. Gli artisti che appariranno nel mixtape sono i seguenti: Tedua, Lazza, Salmo, Ketama, Capo Plaza, Samurai Jay, Boro Boro, Mambolosco, Drefgold, Anna, Traffik e Oni One.

L'imminente pubblicazione di Dark Boys Club è stata annunciata, tramite i social, direttamente dalla Dark Polo Gang che ha condiviso anche la cover del disco.

Il gruppo ha anche annunciato l'uscita di una capsule collection in edizione limitata su Triplosette Wear.