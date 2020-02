Kidd Keo, Loco è il singolo che vede la partecipazione della Dark Polo Gang (Testo e Video)

Di Fabio Morasca venerdì 28 febbraio 2020

La collaborazione tra la Dark Polo Gang e il trapper spagnolo.

Collaborazione internazionale per la Dark Polo Gang. A partire da oggi, venerdì 28 febbraio 2020, infatti, è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming, il singolo del trapper spagnolo, Kidd Keo, intitolato Loco che vede proprio la partecipazione del collettivo trap romano composto da Tony Effe, Wayne Santana e Pyrex. Il singolo è prodotto da Sick Luke e, sempre a partire da oggi, è disponibile anche il video della canzone.

Kidd Keo, come già anticipato, è un trapper spagnolo di 24 anni proveniente da Alicante. Il suo stile di rapping è caratterizzato dalla capacità di mescolare sapientemente due lingue, lo spagnolo e l'inglese che Kidd Keo ha avuto l'opportunità di imparare durante un periodo della sua vita che ha vissuto in Canada. L'estetica di Kidd Keo è decisamente ispirata a quella dei trapper statunitensi. Sotto contratto con la Warner Music Latina, i video di Kidd Keo hanno raggiunto, complessivamente, 700 milioni di visualizzazioni.

Di seguito, trovate il testo di Loco; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere il video ufficiale girato a Milano.

Kidd Keo feat. Dark Polo Gang - Loco: il testo

Entro con la gang nel locale e vado loco

Entro con la gang nel locale e vado loco

Entro con la gang nel locale e vado loco

Entro con el coro en el party como loco

Weeda con el homie, mi case que flipa de coco

En el VIP con má' malandro' que con chocho

Si alguno se pasa, lo abatí como bizcocho.

Spendo 5mila con lei quando entro da Coco

Entro con la gang nel locale e vado loco

'Tamo' to' de party, no nos importa la popo

Bitch, I'm on the party with mi ganga como loco.

For the money are my big bags

Catch me in the Rarri, fucking bitches on my flip flops

Droga' y alcohol en la' tripas

Armas pa' la clica, mi movie está que flipas

I'm a trapper, so I do my trap shit

And I do my trap dance, so I fuck my trap shit

I'ma hitter when I hit a bad bitch

'Toy follándomela duro con el tema en repeat

En el club bebo FEFE, no jodo con snitches

I'm winning, get money, yo me río 'e to'as tus bitches

Keo now is poppin', Keo, Keo goin' richie

Got all my homies, all my gang movin' on krippy.

Entro con la gang nel locale e vado loco

Entro con la gang nel locale e vado loco

Entro con la gang nel locale e vado loco

Entro con el coro en el party como loco

Weeda con el homie, mi case que flipa de coco

En el VIP con má' malandro' que con chocho

Si alguno se pasa, lo abatí como bizcocho.

Spendo 5000 con lei quando entro da Coco

Entro con la gang nel locale e vado loco

'Tamo' to' de party, no nos importa la popo

Bitch, I'm on the party with mi ganga como loco.

Sto ballando sul tuo block-ock

Sono crazy, crazy, loco

Caldo come il Marocco

Pyrex baby, toro loco

Sono snaught, ti snobbo

Mezzo uomo, mezzo topo

Vado sempre di fretta, ti richiamo tra poco

Triplosette sulla catena

Sick Luke sul beat ti fa fare la Macarena

Sudando sulla base come fosse un'altalena

Se si tratta di me, il flow è gigante, balena

Tu spingi a malapena

DPG per Kidd Keo, le tipe fanno il perreo

Baby chiamami Romeo, principe del Colosseo

Sei mezzo deficiente, dovresti fare il liceo

Ogni anno è nostro, bro due zero due zero.

Entriamo dentro al party, baby andiamo loco

Guardo la tua tipa, dice che sono loco

Quando vedi me, dici che sono loco

Siamo locos

Sono il tipico italiano che la scopa sul divano

Se si tratta di dinero, baby, sé que lo hacemo

Sono loco, sono un perro

Mi mette in bocca un ferro

Need For Speed, veloce come Venom

Pensavi fossi morto, sto toccando il cielo

Balenciaga Triple S ti schiaccio come un insetto

Dark Gang in Italia, porta rispetto

Non sono un assassino, ho sempre un dito sul grilletto.

Entro con la gang nel locale e vado loco

Entro con la gang nel locale e vado loco

Entro con la gang nel locale e vado loco

Entro con el coro en el party como loco

Weeda con el homie, mi case que flipa de coco

En el VIP con má' malandro' que con chocho

Si alguno se pasa, lo abatí como bizcocho.

Spendo 5000 con lei quando entro da Coco

Entro con la gang nel locale e vado loco

'Tamo' to' de party, no nos importa la popo

Bitch, I'm on the party with mi ganga como loco.

With mi ganga como loco.