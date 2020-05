T'innamorerai, Marco Masini feat. Francesco Renga: il duetto in radio da venerdì 8 maggio 2020

Di Alberto Graziola lunedì 4 maggio 2020

Marco Masini feat. Francesco Renga, T'innamorerai: testo, video e significato canzone

Da venerdì 8 maggio sarà in radio “T’innamorerai”, lo storico brano del 1993 di Marco Masini, reinterpretato in questa nuova versione 2020 insieme al collega e amico Francesco Renga.

Si tratta di uno dei brani più rappresentativi del repertorio di Marco Masini, in cui testo, musica e interpretazione si fondono alla perfezione, creando una canzone che è diventata un vero e proprio simbolo degli anni ’90.

Il brano è contenuto nell’album “MASINI +1, 30TH ANNIVERSARY”, perfetta celebrazione di 30 anni di musica di Marco Masini, un artista capace di raccontare il mondo senza retorica, con un linguaggio estremamente diretto ed espressivo unito a una sensibilità toccante ed empatica, che arriva dritta al cuore delle persone.

Nell’album sono contenuti, 15 grandi successi dell’artista reinterpretati con colleghi e amici e 4 brani inediti, tra cui il singolo presentato all’ultimo Festival di Sanremo, “Il confronto”.

Alcuni dei più importanti artisti del panorama musicale italiano hanno deciso di festeggiare con Marco la sua fantastica carriera, prestando le loro voci e duettando con lui nel disco: Eros Ramazzotti, Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Ambra Angiolini, Luca Carboni, Francesco Renga, Modà, Nek, Gigi D'Alessio, Jovanotti, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Rita Bellanza.

Qui sotto audio e testo della canzone:

Marco Masini feat. Francesco Renga, T'innamorerai, Testo

T'innamorerai, forse non di me,

starai ferma lì

e succederà da sé...da sé

Della libertà degli amici tuoi

te ne fregherai

quando t'innamorerai...vedrai

Sarà bello da guardare

come un poster di James Dean

sarà dolce la paura

sganciandosi i blue jeans sarà grande come il mare

sarà forte come un Dio

sarà il primo vero amore

quello che non sono io

T'innamorerai di un bastardo che

ti dirà bugie

per portarti via da me...

Chi ti difenderà dal buio della notte

da questa vita che non dà

quel che promette

T'innamorerai lo so, certo non di me,

in profondità

che non sai di avere in te...in te

Sarai sola contro tutti

perché io non ci sarò

quando piangi e lavi i piatti

e la vita dice no

un ritardo di sei giorni

che non sai se dirlo a lui

avrai voglia di pensarmi tu che adesso non mi vuoi

T'innamorerai...di me

ma non sarò io...con te

T'innamorerai

quando sarà tardi ormai

E il cielo piangerà, gli mancherà una stella

vai con la tua felicità

sei troppo bella

T'innamorerai...T'innamorerai

T'innamorerai non di me ma t'innamorerai

T'innamorerai t'innamorerai t'innamorerai

Non di me ma t'innamorerai