Ma il cielo è sempre più blu cantata da 50 artisti italiani: #ItalianAllStars4Life, dall'8 maggio

Di Fabio Morasca martedì 28 aprile 2020

50 artisti della musica italiana hanno reinterpretato il celebre brano di Rino Gaetano.

Amazon e le principali associazioni industriali del settore musicale italiano, AFI, FIMI e PMI hanno annunciato ufficialmente una nuova iniziativa benefica a sostegno della Croce Rossa Italiana.

Dal prossimo 8 maggio, infatti, sarà disponibile una nuova versione di Ma il cielo è sempre più blu, il celebre brano di Rino Gaetano, reinterpretato, per l'occasione, da 50 artisti italiani. Amazon ha donato 500mila euro per dare il via all'iniziativa.

Gli artisti coinvolti nell'iniziativa sono i seguenti: Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Baby K, Claudio Baglioni, Benji & Fede, Loredana Bertè, i Boomdabash, Carl Brave, Michele Bravi, Bugo, Luca Carboni, Simone Cristicchi, Gigi D'Alessio, Cristina D'Avena, Fred De Palma, Diodato, Dolcenera, Elodie, Emma, Fedez, Giusy Ferreri, Fabri Fibra, Fiorello, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Il Volo, Izi, Paolo Jannacci, J-Ax, Emis Killa, Levante, Lo Stato Sociale, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Ermal Meta, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Nek, Noemi, Rita Pavone, Piero Pelù, Max Pezzali, i Pinguini Tattici Nucleari, Pupo, Raf, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Samuel, Francesco Sarcina, Saturnino, Umberto Tozzi, Ornella Vanoni e Alessandro Gaetano, nipote di Rino Gaetano.

Sarà possibile ascoltare il brano, per la prima volta, durante l’evento di lancio che si terrà il 7 maggio 2020 alle ore 18 sul seguente sito: www.amazon.it/italianallstars4life.

Molti degli artisti coinvolti parteciperanno all’appuntamento per raccontare in prima persona il significato di questa iniziativa e per mandare un messaggio di vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti dalla pandemia di COVID-19.

Il singolo, successivamente, sarà disponibile dalla mezzanotte.

Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano è stata una delle canzoni più suonate durante i flash-mob dai balconi che si sono tenuti durante i primi giorni di quarantena.

L'idea di reincidere il pezzo è nata dal giornalista musicale Franco Zanetti. I produttori della nuova versione della canzone sono Takagi & Ketra e Dardust.

Amazon promuove questa iniziativa con la donazione alla Croce Rossa Italiana, sostenendo Il Tempo della Gentilezza, progetto della Croce Rossa Italiana che ha il fine di fornire assistenza sociale alle persone in condizioni di vulnerabilità, maggiormente esposte ai rischi della pandemia.

Sul sito Amazon, è possibile dare il proprio contributo alla Croce Rossa Italiana. Le donazioni possono essere effettuate anche sul sito www.cri.it/donazioni-coronavirus (con la causale "CIELO BLU").