Algoritmo, Willie Peyote feat. Shaggy: nuovo singolo dal venerdì 1 maggio 2020

Esce venerdì 1 maggio “Algoritmo”, il brano scritto da Willie Peyote con la partecipazione di una delle voci più iconiche del rap internazionale, Shaggy, e prodotto da Don Joe.

Da oggi, lunedì 27 aprile, è disponibile il presave su Spotify.

“Algoritmo” nasce dal lavoro collettivo di più artisti, il cui intento iniziale era di proporre successivamente il pezzo a terzi. La produzione musicale è di Don Joe e Kavah, che affidano i testi a Willie Peyote, noto per le rime mai banali e senza filtri, il quale a sua volta collabora con Michael Lorenzelli, aka Lince, rapper della scena underground torinese. Willie incide quindi il demo, che arriva sul tavolo di Shaggy, coinvolto nel progetto per prenderne parte come featuring internazionale. L’artista giamaicano rimane colpito dalla musicalità e dal flow della voce di Willie Peyote e chiede di poter duettare e pubblicare il pezzo insieme al rapper torinese, dando vita a quello che è il brano in uscita venerdì e a un’inedita collaborazione.

Queste le parole di Willie Peyote nell'annunciare l'uscita del brano venerdì 1 maggio:

“In questo periodo di assoluta emergenza per l’Italia, numerosi sono i settori a rischio, quello dello spettacolo è sicuramente tra quelli più in difficoltà e sarà l’ultimo a poter ripartire, date le necessarie e imprescindibili misure di sicurezza. Credo che l’unico modo per non fermarsi sia effettivamente non fermarsi, e per questo io e gli artisti coinvolti in questo progetto abbiamo deciso di dare un segnale pubblicando ‘Algoritmo’ nel giorno della Festa dei Lavoratori facendo quello che ci riesce meglio e quello che è di fatto la nostra professione, ovvero la musica”.