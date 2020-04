Cioilflow, il singolo di Dani Faiv con la partecipazione di Salmo (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca lunedì 20 aprile 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Dani Faiv.

Da venerdì 17 aprile 2020, è disponibile il nuovo singolo di Dani Faiv che si intitola Cioilflow e che vede la partecipazione di Salmo. Dopo In Peggio, il rapper spezzino, quindi, ha pubblicato una seconda anticipazione riguardante il suo prossimo album di inediti.

Cioilflow, brano prodotto da Strage, segna una nuova collaborazione tra Dani Faiv e Salmo, la quinta per la precisione, dopo Charles Manson (Buon Natale 2), Wow. RMX, Orange Gulf e FQCMP.

Il singolo è disponibile anche in 8D, la nuova tecnologia che ha spopolato negli ultimi mesi e che permette all'ascoltatore, con le cuffie, di essere "circondato" dalla canzone.

Di seguito, trovate il testo di Cioilflow; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare la canzone in 8D.

Dani Faiv feat. Salmo - Cioilflow: il testo

Uno, uno

Non rompermi il caz*o, fra', le giri più grasse, fra

Okay, sei il migliore, fra', hai fatto di tutto, fra

E infatti qua tutti ti rispettano, manco le buste, fra

Sennò se ne vanno e sai

Vai in giro di notte, pestano in studio per prendere, ma poi, fra

Hai bro che le girano enormi, le passano e no, non le passano a te

Siamo tutti uguali, chi ha detto il contrario ha il cervello fuso, fra

Se noti sul beat, io sbriciolo te e poi faccio un infuso, fra

Le mode le fotto, le bocche le chiudo, le tocco, le mordo

Le poche, le volte che hai fatto più brutto su un palco

Sembravi di gesso, sembrava come quando tenevo un dober

In locandina togli rap

Molto meglio metti rip

Perché uccido sopra il beat.

'Ste casse danno le botte,

Siamo in giro a mezzanotte,

Siamo nocche sulle porte, sai

Quando vedo gente pazza per i like.

Io invece penso che ho il flow, c'ho il flow

C'ho il flow, c'ho il flow

C'ho il flow, c'ho il flow

C'ho il flow, c'ho il flow

C'ho il flow, c'ho il flow

C'ho il flow, c'ho il flow

C'ho il flow, c'ho il flow

C'ho il flow, c'ho il flow.

Lo sai tua figlia è bella che non ti somiglia

Tu sei come il crack senza la bottiglia,

Ma dai, la vita è corta come la tua gonna

Se non porto Dio, porta la Madonna, ehi

Piango sangue come le tue cose

Fumo questa e vado in Coma Cose

Prendo micro dosi, sono Mirko Dose,

Non chiedere la bamba al tipo delle rose

Scattaci una foto, amico mio del bangla,

Qui sembra la giungla e infatti andiamo a fuoco

In tempo di guerra ogni c*lo ha il tanga

E ci scoperemo pure il buco dell'ozono

L'Italia è come la pisciata senza la scureggia,

Come la ca*ata senza sigaretta,

Mi ricordi Paride in un incidente,

Infatti siete pari e pari deficiente.

'Ste casse danno le botte,

Siamo in giro a mezzanotte,

Siamo nocche sulle porte, sai

Quando vedo gente pazza per i like.

Io invece penso che ho il flow, c'ho il flow

C'ho il flow, c'ho il flow

C'ho il flow, c'ho il flow

C'ho il flow, c'ho il flow

C'ho il flow, c'ho il flow

C'ho il flow, c'ho il flow

C'ho il flow, c'ho il flow

C'ho il flow.

Dicono che ho avuto c*lo

Che per me c'era qualcuno

Ma mi sono fatto il c*lo

Quindi.

Io invece penso che ho il flow, c'ho il flow

C'ho il flow, c'ho il flow

C'ho il flow, c'ho il flow

C'ho il flow, c'ho il flow

C'ho il flow, c'ho il flow

C'ho il flow, c'ho il flow

C'ho il flow, c'ho il flow

C'ho il flow, c'ho il flow.