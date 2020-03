Dani Faiv, In peggio è il nuovo singolo (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca sabato 28 marzo 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Dani Faiv.

Dal 27 marzo, è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming, il singolo che segna il ritorno di Dani Faiv, intitolato In peggio.

Dani Faiv, la scorsa estate, è stato uno dei protagonisti del tormentone Yoshi, contenuto nel Machete Mixtape 4, certificato triplo Disco di Platino, insieme a Tha Supreme e Fabri Fibra, di cui è stata pubblicata anche un versione remix con la partecipazione di J Balvin e Capo Plaza.

Recentemente, Dani Faiv è apparso nel nuovo album di Nitro, GarbAge, nella traccia Come non detto.

Dani Faiv ha annunciato il nuovo singolo sul proprio profilo Instagram, eliminando tutti i post precedenti, una "prassi", ormai, che tutti gli artisti rap seguono quando sono in procinto di annunciare un nuovo progetto.

In peggio

Dani Faiv - In peggio: il testo

Più stanno a insultare sotto più sto a fare bingo

Anche questo mese sto facendo live in giro

Non aver paura del mio giro che è un bel giro

Solo che sgamiamo se sei vero o se fai il mimo

Anche questo disco, sì, ci sono uscito vivo

Suona troppo fresco, non competitor è il minimo

Sto con la Machete e sono benedetto e allora

Tu sei un pollo, fra', staresti bene con l’alloro

Hai fatto cose, non me le dire,

Facciamo un gioco,

Dimmi chi rimane,

Siamo la family, quella invincibile,

Facciamo hit e rompiamo classifiche,

Se ci hai dissato, fra', scelta terribile,

Ad ogni pezzo, fra', un missile, missile.

Fra', voglio che salti, fammelo vedere

Però non che parli

Poi non lo fai neanche con i sogni in grande

Giro tutti i palchi però stai a insultarmi

Niente va mai bene tipo non mi piace

Puoi fare meglio,

Non mi stai convincendo,

Per me ti stai vendendo,

Sei cambiato in peggio.

Ho fatto il giro del mondo

Mi è sembrato un secondo

Come c’è mancato poco

Il tuo flow non c’era e c’è mancato poco

Se mi chiami vengo a nuoto

Il pianeta esplode però poi ci penso dopo

Oggi sono in ansia perché esce la Box Logo

Scemo io che penso a prender casa col box nuovo

Qui tante formiche però mai visto una Zeta

L’insetto più è piccolo e più pensa alla moneta

Infatti chi stampa i soldi è chiamata zecca

Bravo fai il biliardo, fumati una stecca

A scuola entravo in ritardo ma per gentilezza

Avevo in testa solo caldo quando stavo al freddo

Se mi guardo dentro, ho un campo di opportunità

Per cogliere l’attimo

Ma devo farlo adesso, quindi.

Fra', voglio che salti, fammelo vedere

Però non che parli

Poi non lo fai neanche con i sogni in grande

Giro tutti i palchi però stai a insultarmi

Niente va mai bene tipo non mi piace

Puoi fare meglio,

Non mi stai convincendo,

Per me ti stai vendendo,

Sei cambiato in peggio.