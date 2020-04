Nek, Perdonare è il nuovo singolo (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca venerdì 10 aprile 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Nek.

A partire da oggi, venerdì 10 aprile 2020, è disponibile un singolo inedito di Nek intitolato Perdonare, di cui la pubblicazione è stata annunciata a sorpresa dal cantautore di Sassuolo durante una recente diretta su Instagram.

Nonostante l'emergenza sanitaria in atto nel nostro paese, Nek, che sta lavorando al suo prossimo progetto discografico, la seconda parte dell'album Il mio gioco preferito, ha deciso di non fermarsi e di pubblicare nuovo materiale.

Le sue dichiarazioni: "Stavo registrando un disco. Mi sono fermato quando è cominciato tutto questo perché mi sembrava dura andare avanti e muovere una macchina complessa, un motore difficile da far girare, in questo momento. Alcune regole sono saltate ma ci deve essere un modo per reinventarle e rimettere al centro le canzoni perché, al di là di logiche e dinamiche, c’è sempre e solo la musica. E le emozioni che muove nelle persone. Fermare tutto questo probabilmente non è un bene, per gli operatori del settore e per il pubblico. Cominciamo da qui, e poi andiamo avanti, passo dopo passo, con altra musica, altri contenuti. Cercherò di starvi vicino e di rendervi partecipi nei prossimi giorni di tutto quello che faremo. E credo che presto riuscirò anche a farvi sentire un album intero".

Di seguito, trovate il testo di Perdonare; cliccando sulla foto in alto, potete ascoltare la canzone.

Nek - Perdonare: il testo

Difficile volersi bene

non metterci mai le catene

la somma di tutti gli errori

ci ha reso comunque migliori

in mezzo al casino del mondo

negli occhi hai il senso profondo

di questa vita.

Difficile per ogni uomo

non restare sempre bambino

mi accetti per quello che sono

mi senti per quello che suono

e ora che giorno per giorno

ci metto il mio istinto, l’impegno

esiste soltanto

averti accanto ed esserne degno.

In mezzo alla tempesta

noi siamo ancora qui

tenendoci più forte

per non perderci

vedrai che cambierà, cambierà

e se cambierà

vale anche perdonare, perdonare

non è mai facile

rialziamoci da terra,

ripartiamo da qui

se ancora due destini dicono di sì

lo so che cambierà, cambierà

e se cambierà

ti posso perdonare, perdonare.

Difficile crescere insieme

mischiare veleno col miele

la somma dei nostri difetti

insieme ci rende perfetti

e ora che giorno per giorno

ci metto il tuo istinto, l’impegno

senza regole esiste soltanto

averti al centro ed esserne degno.

In mezzo alla tempesta

noi siamo ancora qui

tenendoci più forte

per non perderci

vedrai che cambierà, cambierà

e se cambierà

vale anche perdonare, perdonare

non è mai facile

rialziamoci da terra,

ripartiamo da qui

se ancora due destini dicono di sì

lo so che cambierà, cambierà

e se cambierà

tu mi sai perdonare, perdonare.

Così questo cuore ti è grato

e non ti darà per scontato

è tutto quello in cui credo

sei in tutto quello che vedo

e ora che abbiamo capito

e abbiamo spazio infinito

brindiamo al nostro passato

buttiamo alle spalle quello che è stato.

Vedrai che cambierà, cambierà

e se cambierà

vale anche perdonare, perdonare

non è mai facile

rialziamoci da terra, ripartiamo da qui

se ancora due destini dicono di sì

lo so che cambierà, cambierà

e se cambierà

amare, perdonare, perdonare.