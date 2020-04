Vamos a bailar di Paola e Chiara compie 20 anni: è uscita il 7 aprile 2000 #20annidivamos

Di Alberto Graziola martedì 7 aprile 2020

Vamos a bailar compie 20 anni

20 Anni! Oggi, in quarantena, “vamos a bailar” di Paola&Chiara compie 20 anni. Era il 7 Aprile del 2000 e la nostra canzone debuttava speranzosa in tutti i negozi di dischi. Il resto si sa 😊 🎂💃🏻🎂 felizcumpleaños “Vamos!” Aspettando di lasciarci alle spalle questo strano, surreale, doloroso e mistico periodo di reclusione e distanza forzate, prendiamo il buono e speriamo di poter tornare presto ad abbracciarci e a ballare e celebrare la nostra “vida nueva”.

Restiamo uniti e solidali.

Atteniamoci alle regole con amore e pazienza. Tutto questo finirà ♥️

Con questo messaggio accompagnato a un video "unplugged" con chitarra e voce dal vivo, Paola Iezzi ha celebrato ufficialmente i vent'anni del più grande successo discografico di Paola e Chiara, diventato una vera e propria evergreen ascoltata e ballata da decenni (eh sì, è il caso di dirlo).

Vamos a bailar è stato il primo singolo estratto dal terzo album del duo Television, uscito nel 2000. E' stato al primo posto nella classifica dei singoli più venduti in Italia per quattro settimane e sono state registrate due versioni ulteriori del pezzo, una in inglese, una in spagnolo.

In apertura post il video, a seguire il testo della canzone.

Paola e Chiara, Vamos a bailar, Testo

Ho voluto dire addio al passato io

Eri un ombra su di me

Su di me

Ora è tempo di essere

Nuova immagine

Cerco la mia isola via di qua

Via di qua

Se qualche volta ho creduto che

Fosse impossibile

Non ho più niente da perdere

Solo te

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Paradiso magico oltre oceano

E' una luce che mi da libertà

Ho voluto dirti addio

Lo sa solo Dio

Eri un ombra su di me

Su di me

Anche se a volte ho creduto che

Fosse impossibile

Ora mi sento rinascere

Senza te

Yei yei ye

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Se qualche volta ho creduto che

Fosse impossibile

Ora mi sento rinascere senza te

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar