Achille Lauro, 16 Marzo è il nuovo singolo

A partire dal 3 aprile 2020, sarà disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming, il nuovo singolo di Achille Lauro intitolato 16 Marzo.

Il singolo, "una power ballad dai tratti melodici e nostalgici", è il primo brano che l'artista romano pubblicherà come direttore creativo di Elektra Records.

Sempre a partire dal prossimo 3 aprile, 16 Marzo entrerà anche in rotazione radiofonica.

Sui social network, Achille Lauro ha annunciato il nuovo singolo con il seguente post:

Questa notte ho scritto una lettera ad una ragazza.

L'ho chiamata come il giorno in cui gliel’ho dedicata.

Come il mese dei nuovi amori.

Quel mese in cui ogni donna torna da chi non la starà cercando più.

Come me.