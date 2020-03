Eurovision 2020 cancellato, la dichiarazione di Diodato su Instagram

Nel primo pomeriggio è arrivata l'ufficialità di quello che ormai era, purtroppo, evidente per tutti: l'Eurovision Song Contest 2020 è stato cancellato a causa dell'emergenza Coronavirus che sta colpendo in queste settimane l'intera Europa (e anche l'America...).

E' con profondo rammarico che dobbiamo annunciare la cancellazione dell'Eurovision Song Contest a Rotterdam.

Nelle ultime settimane, abbiamo esplorato molte opzioni alternative per consentire all'Eurovision Song Contest di proseguire.

Tuttavia, l'incertezza creata dalla diffusione di Covid-19 in tutta Europa - e le restrizioni poste in essere dai governi delle emittenti televisive partecipanti e dalle autorità olandesi - indicano che l'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) ha preso la difficile decisione che è impossibile continuare con l'evento dal vivo come previsto.

Siamo molto orgogliosi del fatto che l'Eurovision Song Contest abbia unito il pubblico ogni anno, senza interruzione, negli ultimi 64 anni e noi, come milioni di fan in tutto il mondo, siamo estremamente rattristati dal fatto che non possa aver luogo a maggio.

EBU, NPO, NOS, AVROTROS e la città di Rotterdam continueranno il dialogo per l'Eurovision Song Contest 2021.

Vorremmo chiedere alle persone di avere pazienza mentre lavoriamo attraverso le ramificazioni di questa decisione senza precedenti per svelare qualsiasi ulteriore notizia nei prossimi giorni e settimane.

Vorremmo rendere omaggio a tutto il team dell'emittente ospitante nei Paesi Bassi e ai nostri 41 membri che hanno lavorato così duramente per pianificare l'evento di quest'anno.

Tutti noi abbiamo il cuore spezzato per il fatto che l'Eurovision Song Contest non potrà essere organizzato a maggio e sappiamo che l'intera famiglia Eurovision, in tutto il mondo, continuerà a fornire amore e sostegno reciproco in questo momento difficile.