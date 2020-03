Regina Coeli, Carl Brave: testo della canzone sul quartiere del carcere di Roma

Carl Brave, Regina Coeli: testo, significato della canzone, di cosa parla

Carl Brave ha rilasciato il nuovo singolo, Regina Coeli.

Il carcere di Regina Coeli (Casa circondariale di Roma Regina Coeli) è il principale carcere della Capitale ed è la casa circondariale della capitale italiana.

Si trova nel Trastevere, al numero 29 di via della Lungara in un complesso edilizio risalente al 1654 già sede di convento e convertito all'uso attuale nel 1881. Recepì il nome della struttura religiosa, dedicata a Maria, Regina Coeli.

Una canzone che è un chiaro omaggio alla sua Roma e che potete ascoltare qui sotto. A seguire il testo del brano:

Carl Brave, Regina Coeli, Testo

Un vecchio sull’Otto, lo faccio sedè

E ogni pischello mi chiama “Fratè” (Fratè)

Trastevere è bella anche senza di me

Ma meno senza di te

Il grattacheccaro, da giugno a settembre

L’acqua di Roma è tutta buona da bere

Stavo al Calisto quasi tutte le sere

Coi matti di quartiere, mi ci faccio un bicchiere

Mezza Roma fa: ahó, ahó, ahó

Mezza Roma fa: ahó, ahó, ahó

Miracolo a Regina Coeli piovono arance

Gridano: Coatte, Roma non si batte

Un punkabbestia con il cane è messo male (Male)

Gli lascio l’euro del carrello per mangiare

La zingara di qua che fa la carità

Sta tutta il giorno là, seduta a non fa un ca-

Dietro la Caritas ho fatto il botto co’ una minicar

Facciamo il CID, ma ci vorrebbe il Var

Ehi, prati di tabacchi, l’eco tra i palazzi

Il vento affoga il brecciolino nel cemento

E fioccano le multe su una 500

Abbandonata da una vita a Roma centro, eh

Dice: “Fumare a lungo andare, rinazina ma”

Non riesco a respirarti bene stamattina, ehi

E non mi serve manco troppo nella vita

Mi basta un Peroncino co’ una pizza margherita

Un vecchio sull’Otto, lo faccio sedè (Uoh)

E ogni pischello mi chiama “Fratè” (Fratè)

Trastevere è bella anche senza di me

Ahó, ma meno senza di te

Il grattacheccaro, da giugno a settembre

L’acqua di Roma è tutta buona da bere

Stavo al Calisto quasi tutte le sere

Coi matti di quartiere, mi ci faccio un bicchiere

Mezza Roma fa: ahó, ahó, ahò

Mezza Roma fa: ahó, ahó, ahó

Si vola gratis, offerte Roma-Cuba

E sono un ladro, perché tornavi a rubà

E t’ho rubato da quella storia brutta

Finita mesi fa e abbiamo fatto: “Suca” (Suca)

Ma resto a Roma, Roma, Roma, Roma bella (Bella)

Il tuo sorriso sa di Roma-Romanella (‘Nella)

I gabbiani beccano nella monnezza

Il lavavetri che mi fa la prepotenza (Ehi)

Le guardie al bar, il vucumprà, il forno a Ghetto (Ghetto)

Tutti i club, vicini a “Il Baretto”

I “ti voglio bene” che non ti ho mai detto

Cucina tu, io sparecchio, ok

E versa qua, e non mi va, io resto a letto (Letto)

Sei appena andata via e già mi manchi parecchio

E mentre la tua ciospa se la fuma il vento

Le antenne ballano un lento sul tetto

(Ahó, ahó, ahó, e ogni pischello mi chiama: “Frate'”)

(Ahó, ahó, ahó, Trastevere è bella anche senza di me

Ma meno senza di te)

(Ahó, ahó, ahó) Il grattacheccaro, da giugno a settembre

L’acqua di Roma è tutta buona da bere

(Ahó, ahó, ahó) Stavo al Calisto quasi tutte le sere

Coi matti di quartiere mi ci faccio un bicchiere

Un vecchio sull’Otto, lo faccio sedè (Uoh)

E ogni pischello mi chiama “Fratè” (Fratè)

Trastevere è bella anche senza di me

Ma meno senza di te

Il grattacheccaro, da giugno a settembre

L’acqua di Roma è tutta buona da bere

Stavo al Calisto quasi tutte le sere

Coi matti di quartiere, mi ci faccio un bicchiere

Mezza Roma fa:

Ahó, ahó, ahó

Ahó, ahó, ahó

Ahó, ahó, ahó

Ahó, ahó, ahó

Ahó, ahó, ahó

Ahó, ahó, ahó.