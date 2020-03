Pearl Jam, posticipato il tour in America per emergenza Coronavirus: si parte dall'Europa a giugno 2020

Di Alberto Graziola giovedì 12 marzo 2020

Coronavirus, i Pearl Jam rimandano i concerti in America

Non solo in Italia e in Europa. Il Coronavirus sta iniziando a preoccupare anche l'America e, nelle scorse ore, sono stati annullati o posticipati i primi tour. Tra i nomi degli artisti coinvolti, anche i Pearl Jam.

La band tornerà con il nuovo disco, Gigaton, il 27 marzo 2020. E fra pochi giorni, il 18 marzo, sarebbe dovuto iniziare il tour legato al progetto discografico, in America. Le date, però, sono state annullate, al momento. Posticipate in un nuovo calendario da definire. Ecco, a seguire le tappe rimandate.

03-18 Toronto, Ontario - Scotiabank Arena

03-20 Ottawa, Ontario - Canadian Tire Centre

03-22 Quebec City, Quebec - Videotron Centre

03-24 Hamilton, Ontario - FirstOntario Centre

03-28 Baltimore, MD - Royal Farms Arena

03-30 New York, NY - Madison Square Garden

04-02 Nashville, TN - Bridgestone Arena

04-04 St. Louis, MO - Enterprise Center

04-06 Oklahoma City, OK - Chesapeake Energy Arena

04-09 Denver, CO - Pepsi Center

04-11 Phoenix, AZ - Gila River Arena

04-13 San Diego, CA - Viejas Arena

04-15 Los Angeles, CA - The Forum

04-16 Los Angeles, CA - The Forum

04-18 Oakland, CA - Oakland Arena

04-19 Oakland, CA - Oakland Arena

Confermato, invece, per il momento, il tour europeo della band in partenza il 23 giugno prossimo:

06-23 Frankfurt, Gemany - Festhalle @

06-25 Berlin, Germany - Waldbühne @

06-27 Stockholm, Sweden - Lollapalooza Stockholm

06-29 Copenhagen, Denmark - Royal Arena @

07-02 Werchter, Belgium - Rock Werchter

07-05 Imola, Italy - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari &

07-07 Vienna, Austria - Wiener Stadthalle %