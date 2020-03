Dua Lipa, Break My Heart sarà il nuovo singolo da Future Nostalgia

Dopo il boom con "Don't Start Now" e l'ottimo riscontro ottenuto con "Physical", Dua Lipa ha già annunciato l'uscita del suo nuovo disco di inediti, Future Nostalgia.

Ma i piani non sono finiti qua. Perché la cantante ha già rivelato quale sarà il prossimo singolo che verrà rilasciato dall'album. Si tratta di "Break my heart" ed è già stato girato il video ufficiale della canzone.

