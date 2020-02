L'edera, Riki con Ana Mena a Sanremo 2020 (testo e video)

Di Alberto Graziola giovedì 6 febbraio 2020

Riki e Ana Mena, L'edera: la canzone nella serata cover del Festival di Sanremo 2020

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2020, Riki canterà il brano L'edera insieme ad Ana Mena, nell'appuntamento dedicato alle cover.

Si tratta di un brano musicale composto da Saverio Seracini e Vincenzo D'Acquisto presentato al Festival di Sanremo 1958 da Nilla Pizzi e Tonina Torrielli. Non vinse l'edizione arrivando seconda con 41 voti dietro al brano trionfatore della kermesse Nel blu dipinto di blu cantato da Domenico Modugno e Johnny Dorelli.

Qui sotto il testo della canzone.

L'edera, Testo

Chissà se m'ami oppure no

Chi lo può dire?

Chissà se un giorno anch'io potrò

L'amor capire?

Ma quando tu mi vuoi sfiorar

Con le tue mani

Avvinta come l'edere

Mi sento a te

Chissà se m'ami oppure no

Ma tua sarò

Son qui tra le tue braccia ancor

Avvinta come l'edera

Son qui respiro il tuo respiro

Son l'edera legata al tuo cuor

Sono folle di te q questa gioventù

In un supremo anelito

Voglio offrirti con l'anima

Senza nulla mai chiedere

Così mi sentirai così

Avvinta come l'edera

Perché in ogni mio respiro

Tu senta palpitare il mio cuor

Finché luce d'amor

Sul mondo splenderà

Finché m'è dato vivere

A te mi legherò

A te consacrerò la vita

Se il vento scuote e fa tremar

Le siepi in fiore

Poi torna lieve a carezzar

Con tanto amore

E tu che spesso fai soffrir

Tormenti e pene

Sussurrami baciandomi

Che m'ami ancor

Lo so che forse piangerò

Ma t'amerò

Son qui tra le tue braccia ancor

Avvinta come l'edera

Son qui respiro il tuo respiro

Son l'edera legata al tuo cuor

Sono folle di te q questa gioventù

In un supremo anelito

Voglio offrirti con l'anima

Senza nulla mai chiedere

Così mi sentirai così

Avvinta come l'edera

Perché in ogni mio respiro

Tu senta palpitare il mio cuor

Finché luce d'amor

Sul mondo splenderà

Finché m'è dato vivere

A te mi legherò

A te consacrerò la vita

Son l'edera per te

Son l'edera legata a te