Vado al massimo: Junior Cally con i Viito a Sanremo 2020 (Testo e Video)

Di Fabio Morasca giovedì 6 febbraio 2020

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2020, Junior Cally si esibirà con Vado al massimo.

Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, durante la terza serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, Junior Cally si esibirà con la canzone Vado al massimo insieme ai Viito, duo molisano, romani d'adozione, nuovi esponenti della nuova scena indie italiana.

Vado al massimo è un singolo pubblicato da Vasco Rossi nel 1982 come primo estratto dall'album omonimo insieme a Ogni volta.

Vado al massimo fu presentata al Festival di Sanremo 1982, arrivando in finale e classificandosi al quarto posto, a pari merito con tutte le altre canzoni non entrate sul podio, come voleva il regolamento di quell'edizione.

Vado al massimo è firmato interamente da Vasco Rossi, sia per quanto riguarda i testi che le musiche.

Di seguito, trovate il testo della canzone; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere l'esibizione a Sanremo 1982 di Vasco Rossi.

Vado al massimo: testo

Vado al massimo

Vado al massimo

Vado al massimo

Vado a gonfie vele

A gonfie vele

A gonfie vele.

Voglio proprio vedere

E voglio proprio vedere

Sì e voglio proprio vedere

Come va a finire.

Voglio veder come va a finire

Andando al massimo senza frenare

Voglio vedere se davvero poi

Si va a finir male

Meglio rischiare, che diventare

Come quel tale, quel tale

Che scrive sul giornale.

Vado al massimo

Vado in Messico

Vado in Messico

Voglio andare a vedere

Voglio proprio vedere

Se come dice il droghiere

Laggiù van tutti a

A gonfie vele.

E quest'estate invece di andare al mare

Vado nel Messico, io, altro che al mare

Voglio vedere se là, davvero si può volare

Senza rischiare di cadere

D'incontrare sempre, sempre

Sempre quel tale, quel tale

Che scrive sul giornale.

Vado al massimo

Vado in Messico

Vado al massimo

Vado al massimo, in Messico

Vado in Messico.

Vado al massimo, vado in Messico

Vado al massimo, in Messico

Vado in Messico al massimo

Vado in Messico al massimo

Vado al massimo, in Messico

Vado in Messico

Vado in Messico

Vado in Messico.