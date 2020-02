Junior Cally senza maschera a Sanremo 2020

Di Alberto Graziola giovedì 6 febbraio 2020

Junior Cally si è esibito senza maschera all'esordio al Festival di Sanremo 2020, nella seconda serata.

Il rapper, al centro delle polemiche nelle scorse settimane, ha deciso di esibirsi con il volto libero dalla maschera con cui si era presentato ai Soliti Ignoti, durante l'annuncio del 24 Big.

Una performance accolta da applausi (qualche fischio, ma ce ne faremo anche una ragione) e una strizzatina d'occhio nel salutare Amadeus come a dire, forse, "Grazie" per non aver ceduto alle polemiche che li hanno travolti...