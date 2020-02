Massimo Ranieri ospite a Sanremo 2020 nella seconda serata

Massimo Ranieri sarà ospite, questa sera, della seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Il cantante duetterà con Tiziano Ferro nel brano Perdere l'amore e presenterà un brano inedito durante la diretta.

Nelle settimane scorse, alla domanda su una sua possibile conduzione futura del Festival, dichiarò:

"Se me lo proponessero non mi tirerei indietro. Certo, per allestire uno spettacolo teatrale ci vogliono un mese o due, per mettere su il festival ce ne vogliono sei. Dovrei ritirarmi in clausura (...) Come ai vecchi tempi: serate di relax in compagnia delle canzoni per milioni di italiani, tifando per questo o quel cantante in gara»."