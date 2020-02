Nell'estasi o nel fango, Michele Zarrillo: la canzone di Sanremo 2020 sul coraggio di rischiare, restando in piedi

Di Alberto Graziola mercoledì 5 febbraio 2020

Michele Zarrillo, Nell'estasi o nel fango: testo, significato della canzone e di cosa parla

Nell'estasi o nel fango è il titolo della canzone di Michele Zarrillo in gara al Festival di Sanremo 2020.

E' una canzone molto personale che analizza il bisogno di coraggio e pace, il potersi fidare di un abbraccio e di un calore umano senza temere, senza avere paura.

Il senso della canzone è di riuscire a restare come si è, rimanere in piedi nei momenti più felici e in quelli più bui, l'estasi e il fango che portano proprio il titolo della canzone.

Tra le persone c'è distanza, sempre più, spesso dietro allo schermo di un computer o di un cellulare. La difficoltà di avvicinarsi, del contatto umano si infrange con il bisogno di avere accanto chi ci ama, chi è importante per noi, per la nostra vita.

La soluzione è sempre una sola: il coraggio di rischiare nel proprio quotidiano.