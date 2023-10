Una rosa blu è una canzone del 1982 di Michele Zarrillo, scritta da Paolo Amerigo Cassella, musica di Totò Savio e Michele Zarrillo e fu un grande successo anche nella nuova versione del 1997.

Michele Zarrillo, Una rosa blu, Ascolta la canzone

Cliccando qui sotto, a seguire, potete ascoltare “Una rosa blu” di Michele Zarrillo.

Michele Zarrillo, Una rosa blu, Testo della canzone

Una rosa blu sulla pelle tua

Mi ricordi Londra snob e bionda con un filo di follia

Dicono di te pare che ci stai

Che ti scaldi presto che poi tutto il resto e non ti leghi mai

Ma se fossi mia io ti legherei

Con un laccio al cuore che ti faccia male quando te ne vai

Io sulla pelle io te lo scriverei

Che mi piaci perché sei come sei

Col tatuaggio con quella rosa blu

Che è il tuo coraggio e la tua risorsa in più

E ti racconto di me di lei ma chi se ne frega

Ma si doveva andare andare così

E non mi accorgo nemmeno che vuol dire ti amo

Che si è aperta di più la rosa sul tuo seno

Una rosa blu che non va più via

Dolce e un po’ perversa come un po’ diversa è la tua fantasia

Una rosa blu come non ce n’è

Ma una cosa rara sono io stasera che la chiedo a te

Io sulla pelle io me lo scriverei

L’amore in macchina no non c’è magia

Un tatuaggio perché va dove vai

Al mare o dove si può purché scappare via

E mi racconto di te di lei ma chi se ne frega

Ma si doveva andare andare così

E non mi accorgo nemmeno che ti ho detto ti amo

Quando si apre sul seno la tua rosa blu

Se fossi mia ti legherei ma un laccio al cuore non ci sei

Al mare o dove c’eri tu mi punge la tua rosa blu

Dolce e un po’ perversa è la tua fantasia

Ma una rosa blu sulla pelle mia

Me ne accorgo adesso, passo dopo passo

Che non va più via