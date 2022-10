Cinque giorni è una canzone di Michele Zarrillo, tra le più note e amate del suo repertorio. Il brano è stato pubblicato nel 1994 ed è stato scritto insieme a Vincenzo Incenzo. Fu presentato in gara al Festival di Sanremo e arrivò in quinta posizione nella classifica finale. In Italia si posizionò al 12esimo gradino della chart Fimi. Qui sotto potete ascoltare il pezzo e leggere il testo.

Cinque giorni, Significato canzone

I cinque giorni da cui prende il titolo la canzone sono quelli dalla fine della relazione di cui si parla nella canzone. Il cantante implora l’ex compagna ad aiutarlo a dimenticarla, a distruggere il suo pensiero perché il dolore e la sofferenza per la fine della storia non gli lasciano scampo.

Michele Zarrillo, Cinque giorni, Ascolta la canzone

A seguire potete ascoltare “Cinque giorni” in streaming:

Michele Zarrillo, Cinque giorni, Testo canzone

Cinque giorni che ti ho perso

Quanto freddo in questa vita, ma tu

Non mi hai cercato più

Troppa gente che mi chiede

Scava dentro la ferita e in me

Non cicatrizzi mai

Faccio male anche a un amico

Che ogni sera è qui

Gli ho giurato di ascoltarlo

Ma tradisco lui e me

Perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai

Se conviene più guarire

O affondare giù, per sempre

Amore mio, come farò

A rassegnarmi a vivere

E proprio io che ti amo

Ti sto implorando

Aiutami a distruggerti

Cinque giorni che ti ho perso

Mille lacrime cadute

Ed io inchiodato a te

Tutto e ancora più di tutto

Per cercare di scappare

Ho provato a disprezzarti

A tradirti, a farmi male

Perché quando tu stai annegando non sai mai, oh mai

Se conviene farsi forza

O lasciarsi andare giù nel mare

Amore mio, come farò

A rassegnarmi a vivere

E proprio io che ti amo

Ti sto implorando

Aiutami a distruggerti

Se un giorno tornerò nei tuoi pensieri

Mi dici tu chi ti perdonerà

Di esserti dimenticata ieri

Quando bastava stringersi di più

Parlare un po’

Amore

E proprio io che ti amo

Ti sto implorando

Aiutami a distruggerti