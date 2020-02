Ho amato tutto, Tosca: la canzone di Sanremo 2020 è un bilancio di un rapporto che sta crollando

Di Alberto Graziola mercoledì 5 febbraio 2020

Tosca, Ho amato tutto: il testo, significato della canzone, di cosa parla (Sanremo 2020)

Tosca torna in gara a Sanremo con il brano "Ho amato tutto". . Ma di cosa parla la canzone? Scopriamolo insieme con la prima lettura del testo.

Il brano parla e racconta di un addio, dell'osservare la fine di una situazione (un rapporto, una relazione, qualunque esso sia) con la lucidità di chi vede qualcosa che è arrivato ai titoli di coda. Ma restano i ricordi, resta la tentazione di riprendere in mano una relazione, un rapporto, seguire l'istinto ("E io adesso farei qualsiasi cosa, Per sfiorare le tue labbra, Per rivederti").

Ma forse dall'altra parte non ci sarà un ritorno, probabilmente p davvero troppo tardi. E nel bilancio di questa fine di legame, ci si trova a dover ammettere che, nonostante tutto, tra errori e addii, quello che conta è l'emozione che abbiamo provato, l'aver amato tutto di un qualcosa che forse crolla, sta crollando, come un palazzo.