Ringo Starr, Pinguini Tattici Nucleari: la canzone di Sanremo 2020 su una vita che può anche non essere speciale (e va bene così)

Di Alberto Graziola mercoledì 5 febbraio 2020

Pinguini Tattici Nucleari, Ringo Starr: significato testo, di cosa parla la canzone

I Pinguini Tattici Nucleari sono in gara al Festival di Sanremo 2020 e si esibiscono nella seconda serata, in onda mercoledì 5 febbraio. La band presenterà il brano "Ringo Starr" e il titolo non è scelto a caso bensì rappresenta proprio il senso del brano.

Ringo Starr, membro dei Beatles, è spesso stato indicato come quello meno noto, meno "famoso" rispetto ai colleghi (in primis John Lennon). Il pezzo apre proprio così, apertamente, onestamente con la frase "A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene".

La vita non deve essere per forza strepitosa, ai massimi livelli, piena di adrenalina come nei film o di colpi di scena. Può essere anche semplice, a volte banale o di un profilo più basso se paragonata a quella di altre ("In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr").