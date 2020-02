TikiBomBom, Levante: la canzone di Sanremo 2020 sulla forza di essere se stessi e considerati diversi

Di Alberto Graziola mercoledì 5 febbraio 2020

TikiBomBom, Levante: significato del testo, di cosa parla la canzone di Sanremo 2020

Levante è in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano "Tikibombom" presente anche nella nuova versione del sul ultimo disco, Magmamemoria.

Nel testo della canzone, c'è un abbraccio virtuale e caloroso a chi non segue il brano citato nella canzone. La diversità, come volontà di non uniformarsi a tutti gli altri e a rendersi speciale per chi si è davvero, è il tema centrale del pezzo.

Essere diverso può essere stancante, difficile. Ci si sente arresi a volte, indifesi e fragili ma il trucco, per quanto scontato, è sempre quello (e vero): meglio soli che accompagnati, soprattutto se non ci si riconosce nella massa.

La persona spesso può essere quello definito freak della classe, “Femminuccia” vestito con quegli strass. Il rischio, in questo caso, è riuscire a prendere distanza dagli altri, da quelli che sono davvero pericolosi, coloro che sono "anime senza sogni pronte a portarti con sé, giù con sé".