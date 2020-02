Fiorello, La classica canzone di Sanremo

Di Alberto Graziola mercoledì 5 febbraio 2020

Sanremo 2020, Fiorello canta nella seconda serata del Festival?

Durante la conferenza stampa di presentazione della seconda serata del Festival di Sanremo 2020 (con incluso il bilancio con gli ottimi ascolti del kickoff dell'evento musicale) è intervenuto anche Fiorello che ha voluto anticipare un passaggio previsto per questo secondo appuntamento.

In base a quanto annunciato dal conduttore/spalla di Amadeus, ci sarà spazio anche per un'esibizione live musicale con un brano intitolato "La classica canzone di Sanremo".

Che possa essere un pezzo ironico con una serie di passaggi necessari che definiscono un pezzo come adatto o meno alla "tradizione sanremese" come sound? Lo scopriremo questa sera durante la diretta della seconda serata, come sempre seguita con il consueto liveblogging su Soundsblog.it