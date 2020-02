La prima cosa bella, canzone: testo del brano in gara a Sanremo 1970 dei Ricchi e Poveri

Di Alberto Graziola mercoledì 5 febbraio 2020

Sanremo 2020, La prima cosa bella cantata dai Ricchi e Poveri

La prima cosa bella è un brano dei Ricchi e Poveri, pubblicato nel 1970 dalla Apollo e in gara al Festival di Sanremo 1970.

Il pezzo fu presentato in doppia esecuzione da Nicola Di Bari e i Ricchi e Poveri e raggiunse la seconda posizione.

A scrivere il pezzo fu Nicola di Bari. La RCA gli propose di presentare il brano a Sanremo in coppia con Gianni Morandi, ma quest'ultimo rinunciò e la casa discografica assegnò il brano ai Ricchi e Poveri. La canzone si qualificò al secondo posto nel Festival, dietro a Chi non lavora non fa l'amore di Adriano Celentano.

Nel 2010 il brano è stato inciso anche da Malika Ayane che, con la sua interpretazione, vinse il Disco d'oro.

Qui sotto audio e testo della canzone:

Ricchi e Poveri, La prima cosa bella, Testo

Ho preso la chitarra

E suono per te

Il tempo di imparare

Non l'ho e non so suonare

Ma suono per te

La senti questa voce

Chi canta è il mio cuore

Amore amore amore

È quello che so dire

Ma tu mi capirai

I prati sono in fiore

Profumi anche tu

Ho voglia di morire

Non posso piu' cantare

Non chiedo di piu'

La prima cosa bella

Che ho avuto dalla vita

È il tuo sorriso giovane, sei tu

Tra gli alberi una stella

La notte si è schiarita

Il cuore innamorato sempre piu'

Sempre piu'

La senti questa voce

Chi canta è il mio cuore

Amore amore amore

È quello che so dire

Ma tu mi capirai

I prati sono in fiore

La prima cosa bella

Che ho avuto dalla vita

È il tuo sorriso giovane sei tu

Tra gli alberi una stella

La notte si è schiarita

Il cuore innamorato sempre piu'

La senti questa voce

Chi canta è il mio cuore

Amore amore amore

È quello che so dire

Ma tu mi capirai

Ma tu mi capirai