Finalmente io, Irene Grandi: la canzone di Sanremo 2020 è il bilancio di un viaggio interiore

Di Alberto Graziola martedì 4 febbraio 2020

Irene Grandi è tra i 24 cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2020 e porta il brano inedito "Finalmente io". Il pezzo è stato scritto per l'artista da Varco Rossi e Gaetano Curreri.

Il brano è un inno alla libertà, nato da un bilancio della propria vita, tra amori perduti, tra fragilità e rabbia. Al centro del pensiero e della riflessione sulla canzone, c'è la musica, vera e propria passione al centro della vita e dell'identità (""Ma quando canto sto da Dio, quando canto finalmente io").

Energia e grinta sono i punti cardini di questo sguardo al passato e al presente con la piena consapevolezza di poter decidere, di non cedere a compromessi con nessuno e di poter rimettere se stessa al centro di tutto.

Un pezzo che sente la firma di Vasco e che, come riportato in un intervento dai giornalisti della Sala stampa, ha fatto nascere il soprannome di "Vasca" per Irene Grandi, qui alter ego femminile del rocker/autore.