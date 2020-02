Al Bano e Romina a Sanremo: le canzoni in coppia al Festival

Di Alberto Graziola martedì 4 febbraio 2020

Quando Al Bano e Romina hanno partecipato in gara al Festival di Sanremo

Al Bano e Romina Power tornano al Festival di Sanremo come ospiti, nella prima serata, in onda questa sera, 4 febbraio 2020. L'ex coppia legata sentimentalmente, si era già riunita nel 2015 e aveva interpretato Cara terra mia, Felicità e Ci sarà. Questa sera, invece, oltre a un medley dei loro più grandi successi, presenteranno il loro inedito, Raccogli l'attimo, scritta da Cristiano Malgioglio.

Ma ricordiamo, insieme, le partecipazioni di Al Bano e Romina, in gara al Festival di Sanremo.

Il loro debutto sul palco del Teatro Ariston avviene nel 1976 con il brano "Non due" che però non si posiziona in finale.

Sei anni dopo tornano a Sanremo con "Felicità". La canzone, scritta da Minellono & Farina & De Stefani, è un successo e si classifica al secondo posto nel 1982.

Nel 1984 è la volta di "Ci sarà" -autori Minellono & Farina- che permette alla coppia di conquistare la vetta nella classifica finale.

Tornano in gara tre anni dopo, nel 1987, con "Nostalgia canaglia", scritta da Pallavicini & Carrisi & Power & Molco & Mercurio: per loro un terzo posto nella finale.

"Cara terra mia" è il pezzo portato in gara nel 1989 e conferma il risultato ottenuto due anni prima: medaglia di bronzo per la coppia.

L'ultima partecipazione alla competizione sanremese è nel 1991 con "Oggi sposi" (Depsa, Andreetto autori): ottavo gradino come risultato.

Poi, dopo la separazione come coppia (in amore e a livello artistico), avviene la reunion, in Italia, nel 2015, con annessa partecipazione al Festival di Sanremo 2015 come super ospiti.