Sanremo 2020, Morgan a Vieni da me "recita" la canzone in gara? Caterina Balivo: "Non cantarla..." (video)

Di Alberto Graziola lunedì 3 febbraio 2020

Morgan interviene in collegamento a Vieni da me, Caterina Balivo preoccupata che stia "canticchiando" la canzone in gara a Sanremo

"Ci siamo conosciuti, abbiamo fatto un sacco di pezzi insieme ma non li abbiamo mai pubblicati. Questa è la prima volta. Noi facciamo tutto con naturalezza perché ci stimiamo"

Con queste parole, in collegamento a "Vieni da me", Morgan ha parlato della sua collaborazione con Bugo, insieme in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano "Sincero".

"Ringrazio Bugo perché mi è stato vicino nelle circostanze dell'ultimo anno" conclude Morgan, parlando di gratitudine. E proprio lì, si aggancia:

"Lo dice anche il testo... "Anche la gratitudine e le circostanze..."

"Non cantarla, Morgan, non cantarla!" gli consiglia Caterina Balivo, in diretta, con aria preoccupata.

"Non era cantata, era un altro pezzo..." risponde lui mentre Facchinetti dice che il pezzo era "recitato".