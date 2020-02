Quando Fiorello partecipò al Festival di Sanremo 1995 con "Finalmente tu" (video)

Di Alberto Graziola lunedì 3 febbraio 2020

Fiorello a Sanremo con "Finalmente tu" in gara nel 1995

Fiorello è la spalla del conduttore Amadeus al Festival di Sanremo 2020. Tra i due c'è una grande complicità e amicizia, come ribadito e confermato dai due diretti interessati. Ma Fiorello, in passato, decise anche di mettersi in gioco nella gara vera e propria, con il brano "Finalmente tu".

Per l'occasione, la canzone fu scritta da Max Pezzali e Mauro Repetto e, al termine della kermesse canora, nella finale, la canzone si piazzò al quinto posto.

Il brano venne poi reinterpretato da Max Pezzali, già autore del pezzo, per l'album La dura legge del gol!, e pubblicato come singolo nel 1997. Il videoclip è composto da immagini tratte dal film Jolly Blu alternate ad altre scene dove Pezzali canta.

In apertura post il video live del pezzo, a seguire il testo.

Fiorello, Finalmente Tu, Testo

Cadono dall'orologio i battiti

E non finiscono

Mi dividono

Da quegli immensi attimi

Rinchiusi nelle braccia tue

Corrono manovre incomprensibili

Che poi si perdono

Nel telefono

Quegli occhi tuoi invisibili

Ancora più distante tu

Ma tu dove sei

Ogni giorno più difficile

Il tempo senza te

Ma tu tornerai

Io posso già distinguere

Più vicini ormai io sento i passi tuoi

E poi finalmente tu

Tirar tardi sotto casa

E di corsa sulle scale insieme a te

Un minuto ancora e poi

Uno sguardo tra di noi

Voglio guardare addormentarsi gli occhi tuoi

Corrono dell'orologio i battiti

Che mi riportano

Per un attimo

A ricordare i fremiti

Irraggiungibile realtà

Ma tu dove sei

Ogni giorno più difficile

Il tempo senza te

Ma tu tornerai

Io posso già distinguere

Più vicini ormai io sento i passi tuoi

E poi finalmente tu

Tirar tardi sotto casa

E di corsa sulle scale insieme a te

Un minuto ancora e poi

Uno sguardo tra di noi

Voglio guardare addormentarsi gli occhi tuoi

Più vicini ormai io sento i passi tuoi

E poi finalmente tu

Tirar tardi sotto casa

E di corsa sulle scale insieme a te

Un minuto ancora e poi

Uno sguardo tra di noi

Voglio guardare addormentarsi gli occhi tuoi

Gli occhi tuoi, gli occhi tuoi