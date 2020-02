Sanremo 2020, i cantanti che si esibiranno martedì 4 febbraio nella prima serata del Festival (Big e Nuove Proposte)

Di Alberto Graziola lunedì 3 febbraio 2020

Sanremo 2020, ecco i cantanti che si esibiranno nella prima serata: 12 Big e 4 Nuove Proposte

Durante la conferenza stampa in streaming, da Sanremo 2020, in onda oggi alle 12.30, sono stati ufficializzati i cantanti che si esibiranno nella prima serata, in onda domani, 4 febbraio 2020.

Ecco i 4 nomi delle Nuove Proposte e i 12 Big che si esibiranno nel primo appuntamento con il Festival, rigorosamente in ordine alfabetico

Sanremo 2020, martedì 4 febbraio, Nuove Proposte in gara

Eugenio in val di Gioia

Fadi

Leo Gassman

Tecla Insolia

Sanremo 2020, martedì 4 febbraio, I Big in gara

Achille Lauro

Anastasio

Bugo e Morgan

Diodato

Elodie

Irene Grandi

Raphael Gualazzi

Marco Masini

Rita Pavone

Riki

Vibrazioni

Alberto Urso