Me ne frego, Achille Lauro: la canzone di Sanremo 2020 parla di un amore sbagliato che crea dipendenza

Di Alberto Graziola sabato 1 febbraio 2020

Dopo il boom di Rolls Royce, nella scorsa edizione, Achille Lauro torna al Festival di Sanremo 2020 con il brano "Me ne frego". Nel pezzo, il cantante racconta di una relazione d'amore non sana, con metafore che raccontano il retrogusto tossico di una relazione che si sa essere sbagliata ma della quale, adesso, con coscienza, non si riesce a rinunciare.

Il "Me ne frego" è proprio legato a quello, alla disillusione chiara, evidente che, però, non impedisce di continuare un cammino insieme, certo di un autolesionismo di fondo insieme ai bei momenti vissuti.

Il brano farà parte del prossimo disco di inediti del rapper, intitolato "1990" e già anticipato dall'omonimo singolo (con omaggio ai miti e alle icone dei quegli anni).