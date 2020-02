Il sole ad est, Alberto Urso, la canzone di Sanremo 2020 dedicata alla nonna: "Sento la sua presenza in ogni cosa che faccio"

Di Alberto Graziola sabato 1 febbraio 2020

Il sole ad est di Alberto Urso: il significato della canzone dedicata alla nonna

Alberto Urso sarà in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano "Il sole ad est". Il cantante, vincitore di Amici 19 e in gara per la prima volta sul palco del Teatro Ariston, ha voluto svelare il significato del brano:

"In tanti mi avete chiesto il significato del brano che porterò a Sanremo.

Il sole ad est è un rifugio sicuro, un punto di riferimento, uno scoglio a cui aggrapparsi anche nei momenti più duri.

Il mio sole ad est è mia nonna. Sento la sua presenza in ogni cosa che faccio e la porto sempre con me.

Spero che questa canzone emozioni voi quanto me tutte le volte che la canto.

Manca pochissimo e sarà anche vostra! Per ora potete presalvarla al link https://pld.lnk.to/ilsole".

Qui sopra uno scatto che il cantante ha voluto condividere con il suo pubblico proprio insieme alla nonna Rosetta.