Sanremo 2020, Ghali ospite venerdì 7 febbraio

Di Alberto Graziola giovedì 30 gennaio 2020

Ghali ospite a Sanremo 2020 nella quarta serata del Festival

Ci sarà anche Ghali tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2020.

Il cantante parteciperà come super ospite italiano alla 70esima edizione del festival di Sanremo e presenterà un medley dei suoi successi e il secondo estratto dal suo nuovo album DNA, in uscita per Atlantic Warner/Sto records il 20 febbraio prossimo.

L’annuncio è stato dato in queste ore, proprio nella settimana in cui la sua “Boogieman”, il singolo che anticipa DNA, è il singolo n.1 della classifica ufficiale in Italia e prelude il lancio del nuovo progetto internazionale che dopo l’uscita dell’album DNA lo porterà in tutta in Europa cominciando proprio dalla sua Milano dove si esibirà nell’unica data italiana al Fabrique di Milano l’8, 9 e 10 Maggio. Il concerto a Milano, è prodotto e organizzato da Live Nation.

Foto | Mr Wattson