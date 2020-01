Sanremo 2020, Tiziano Ferro canta Mia Martini. Loredana Bertè: "Grazie per voler ricordare mia sorella"

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato le prime indiscrezioni sulla presenza fissa di Tiziano Ferro al Festival di Sanremo 2020:

Niente come lei che guardava la galleria dell'Ariston mentre ci gridava addosso Almeno tu nell'universo. E noi le credevamo tutti.

Tra gli artisti scelti da Ferro per l'omaggio Domenico Modugno e Mia Martini:

Dopo l'annuncio dell'omaggio a Mia Martini, a prendere la parola, via Facebook, è stata Loredana Berté, sorella dell'indimenticata e indimenticabile cantante:

Caro Tiziano Ferro , hai ragione, "niente come lei", niente e nessuno sarà mai come lei. Grazie per voler ricordare mia sorella con la grandezza che merita💙 Festival di Sanremo #sanremo2020 #festivaldisanremo2020 #miamartini #teatroariston