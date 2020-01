Sanremo 2020, Tiziano Ferro canterà Mia Martini e Modugno

Di Massimo Galanto martedì 28 gennaio 2020

Il cantautore, presenza fissa del Festival, sul palco dell'Ariston proporrà anche i suoi successi

A pochi giorni dal suo debutto come ospite fisso al Festival di Sanremo, al via martedì prossimo su Rai1, Tiziano Ferro su Instagram pubblica una sua intervista doppia (vestendo, in contemporanea, i panni di intervistato e intervistatore) anticipando cosa farà sul palco del teatro Ariston.

Il cantautore inizia così:

"Ma tu l'avresti mai detto che avresti fatto tutte e 5 le serate di Sanremo?", "Neanche sotto tortura". "Contento di fare parte del cast di Sanremo? "Di più di quello che lascio intravedere. E ho detto tutto".

Ferro poi rivela alcuni dettagli sulla sua partecipazione alla 70esima edizione della kermesse diretta e condotta da Amadeus:

Ho due idee: la prima è cantare alcuni dei miei successi, poi vorrei cantare alcune delle canzoni che hanno 'fatto' i miei Sanremo. Che sono entrate nella mia vita direttamente dalle porte del Teatro Ariston.

Tra gli artisti scelti da Ferro per l'omaggio Domenico Modugno e Mia Martini:

Niente come lei che guardava la galleria dell'Ariston mentre ci gridava addosso Almeno tu nell'universo. E noi le credevamo tutti.

Per quanto riguarda i duetti, il cantante prima scherza tirando in ballo la mamma, poi conferma quello con Massimo Ranieri, sulle note di Perdere l'amore:

1988. Perdere l'amore. Lui termina la sua prima esibizione, il salotto di casa mia cade nel silenzio più assoluto e mio padre dice 'questo vince'. E io da quel giorno penso che voglio essere come lui.

Infine, a proposito del documentario che sarà disponibile su Prime Video tra qualche mese: