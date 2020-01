Sanremo 2020, Red Ronnie: "Amadeus ? Un bravissimo presentatore ma non è adatto a fare il direttore artistico, non capisce un c*zz0 di musica"

Di Alberto Graziola martedì 28 gennaio 2020

Red Ronnie contro Amadeus direttore artistico di Sanremo 2020 e Junior Cally in gara tra i Big

Red Ronnie, in una recente intervista rilasciata a Libero, ha espresso senza "troppa diplomazia" il suo pensiero sul Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus, anche direttore artistico della kermesse musicale. Se non discute il suo ruolo di condutture, è proprio l'altro impegno preso per il Festival ad agitare gli animi del critico:

Amadeus è un bravissimo presentatore ma non è adatto a fare il direttore artistico perché non capisce un cazz0 di musica. Le sue scelte sembrano fatte solo in base agli algoritmi che determinano chi fa più visualizzazioni su YouTube o Spotify, oppure in base a delle opportunità: ad esempio lui prende i "Pinguini", completamente sconosciuti, per strizzare l' occhio al mondo indie, prende la Lamborghini perché scuote il culo e fa parlare di sé, il duo Martinelli e Lula solo perché la loro canzone si occupa di Ilva, e sceglie all' ultimo momento Tosca e Rita Pavone per rimediare alla scarsità di donne tra i big. Viceversa, se le scelte non sono sue, ma imbeccate dai management degli artisti e da chi ci vuole lucrare, è ancora peggio. In questo caso Amadeus sarebbe un burattino, manovrato da altri»

Opinione decisamente contraria anche in merito alla chiacchieratissima partecipazione di Junior Cally tra i 24 Big: