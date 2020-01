Tiziano Ferro, il documentario su Amazon Prime Video a giugno 2020

Di Alberto Graziola giovedì 23 gennaio 2020

Ferro, il documentario di Tiziano Ferro su Amazon Prime Video

Altri impegni all'orizzonte per Tiziano Ferro. Dopo il rilascio a novembre 2019 del suo ultimo lavoro, "Accetto miracoli", arrivato al primo posto della classifica Fimi, il cantautore è stato scelto da Amadeus per tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2020. In attesa di scoprire i dettagli sull'impegno dell'artista nella kermesse canora, ecco arrivare un altro appuntamento da non perdere per i fan: a giugno, infatti, uscirà su Amazon Prime Video, il documentario "Ferro" proprio incentrato sul cantante:

FERRO. Il documentario.

Da giugno, solo su Prime Video.

Con l'immagine della cover (che mostra un primo piano intenso di Tiziano), Ferro ha condiviso la notizia sui social, proprio in queste ore.

Nelle prossime settimane probabilmente verranno svelati ulteriori dettagli, insieme, ovviamente, alla data precisa del rilascio.