Il cantante mascherato, Valerio Scanu è l'Angelo? Il web contro i commenti e le battute di Guillermo Mariotto

A Vieni da Me, ospite Emanuela Aureli (che indossava i panni del Pavone), si è parlato anche della querelle tra la maschera dell'Angelo e Guillermo Mariotto. In attesa della puntata finale di venerdì 31 gennaio 2020, ecco cosa è successo, ad oggi, tra il giudice de Il cantante mascherato e la celebrità che veste i panni dell'Angelo.

"La “versione gay di Zucchero", così Mariotto aveva ironizzato dopo la performance. A questo commento, è arrivata poi la replica del diretto interessato:

L’ho trovata una buona performance, soltanto in un momento c’è stata una stonatura e non era la mia. Non un giudizio da parte sua sul canto o se abbia regalato un’emozione, mi ha solo appiccicato un’etichetta. Prima di etichettare le persone bisogna ricordarsi che ognuno di noi è anche molto altro e fra noi due, quello che indossa la maschera sei tu. Sto bene quando canto ed è sempre stato così, smetto di pensare e sono libero