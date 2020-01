Ana Mena, canzoni, foto e Instagram della cantante esplosa in Italia con Fred De Palma e che duetta con Riki a Sanremo 2020

Ana Mena, chi è la cantante che duetta con Riki a Sanremo 2020

Ana Mena è diventata, negli ultimi mesi, sempre più popolare anche in Italia, grazie ai featuring con Fred De Palma. I brani, in breve tempo, sono diventati veri e propri tormentoni per tutte le stagioni. E la cantante salirà sul palco del Teatro Ariston per duettare con Riki al Festival di Sanremo 2020 nella terza serata, dedicata alla cover. Ma scopriamo meglio qualche informazioni su Ana Mena.

Il suo vero nome è Ana Mena Rojas, è nata a Estepona il 25 febbraio 1997 ed è una cantante e attrice spagnola.

La sua popolarità è esplosa nel 2006 dopo aver vinto la dodicesima edizione dei Veo Veo Awards. Poi il boom è arrivati all'apice quando è stata attrice nella miniserie Marisol.

L'11 maggio 2018 ha pubblicato il suo primo album intitolato Index.

Sempre in quell'anno collabora per la prima volta con il rapper Fred De Palma nel singolo "D'estate non vale", singolo pubblicato il 15 giugno 2018 e diventato doppio disco di platino.

L'anno seguente collabora nuovamente con Fred De Palma nel singolo Una volta ancora. E anche in questo caso è un vero e proprio boom di vendite e passaggi radiofonici.

Il 30 agosto esce la versione spagnola di Una Volta Ancora, chiamata Se Iluminaba.

Ha recitato anche nel film di Pedro Almodovar, La pelle che abito.

Debutta a Sanremo 2020 cantando la cover di "L'edera", insieme a Riki, cantante emerso dal talent show "Amici di Maria De Filippi" e in gara tra i Big al Festival.

Il suo account Instagram è AnaMenaOficial