Amici 2020, Skioffi, Parlerò di te: testo e audio dell'inedito

Di Alberto Graziola sabato 25 gennaio 2020

Ascolta Skioffi con l'inedito Parlerò di te interpretato ad Amici 2020

Skioffi ha cantato il suo inedito "Parlerò di te" durante la puntata di sabato 25 gennaio 2020.

Non è la prima volta per il cantante di Amici 19 che, però, di fronte alla richiesta di un inedito da parte di Rudy Zerbi, ha optato per questo pezzo.

Qui sopra l'esibizione video, a seguire il testo della canzone.

Skioffi, Parlerò di te, Testo

Ho parlato un po' di te, con amici ed un caffè

Che mi fa restare sveglio

Ho parlato ad alta voce, sotto questo cornicione

Con la pioggia dell'inverno

Ho parlato di un castello, nelle valli dell'inferno

Dove ci passo le notti

Ho parlato un po' di te, alla luce che non c'è

Quando mi vedrai nascosto ancora

Parlerò di te, io parlerò di te

Quando questa città dorme, e mi sento meno forte

Sai che parlerò di te, parlerò di te

Per un milione di volte, finché tornerà la notte

E sai che parlerò di te

Il tempo ci abbraccia e vola, come alle gite della scuola

E resta li a fare i capricci

Ma lamentarsi a cosa serve, che tra la pioggia indifferente

Basta poco per coprirsi

Ho parlato un po' di te, ad un uomo senza casa

Senza cibo ne speranza

Ho parlato un po' di te, alla luce che non c'è

Quando mi vedrai nascosto ancora

Parlerò di te, io parlerò di te

Quando questa città dorme, e mi sento meno forte

Sai che parlerò di te, parlerò di te

Per un milione di volte, finché tornerà la notte

E sai che parlerò di te, io parlerò di te

Quando il mondo fa le smorfie, e mi fotterà la sorte

Sai che parlerò di te, io parlerò di te

Per un milione di volte, finché tornerà la notte

Sai che parlerò di te

Assolo

Parlerò di te, io parlerò di te

Quando questa città dorme, e mi sento meno forte

Sai che parlerò di te, parlerò di te

Per un milione di volte, finché tornerà la notte

E sai che parlerò di te

Quando il mondo fa le smorfie, e mi fotterà la sorte

Sai che parlerò di te, io parlerò di te

Per un milione di volte, finché tornerà la notte

Sai che parlerò di te

Ah, si putesse dicere

Chell' c'o core dice

Quant' sarria felice

Si t' o sapesse di'

E si putesse sentere

Chell' che 'o core sente

Dicisse eternamente

Voglio resta' cu te'

Ma 'o core sape scrivere?

'O core e' analfabeta

E' comm' a nu' pueta

Ca nun sape canta'

Se 'mbrogia sposta e vvirgole

Nu punto ammirativo

Mette nu' cungiuntivo

Addo nun 'nce adda sta'

E tu che o staje a sentere

Te 'mbruoglie appriesso a isso

Comme succede spisso

E addio felicità