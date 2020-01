Amici 19, Francesco contro tutti: lite con gli allievi di canto

Di Marco Salaris giovedì 23 gennaio 2020

L'allievo davanti ad un confronto serrato con il resto dei cantanti della scuola.

Nella scuola di Amici dopo il guanto di sfida lanciato da Stefano per poter 'rubare' il posto di migliore nella scuola a Francesco, il morale dell'allievo sconfitto è visibilmente scosso e non appena rientra in sala relax non riesce a rispondere alle curiosità di Martina che esprime tutto il suo dissenso per la decisione presa da Rudy Zerbi, chiamato a giudicare i due cantanti.

Non appena Francesco viene a conoscenza del pensiero di Martina fra i due inizia un serrato confronto a quattrocchi:

Martina: "Sono gusti ma a me non piaci. Non riesco a capire che tu non sia riuscito a vincere contro Stefano perchè tra te e lui con tutta sincerità non c'è paragone, è un discorso soggettivo. Le cose in faccia le dico". Francesco replica rabbioso in quanto il suo modo di esprimere il concetto non gli è affatto piaciuto.

Interviene anche Giulia che prova ad inserirsi nel discorso, Martina la ferma immediatamente "Giulia per favore, perché se attacco con voi due...", Giulia a questo punto cerca una spiegazione a questa frase. Martina: "Fate la vostra comunella". Si alza la tensione: "Cosa vuoi dire con 'se attacco con voi due'? Parla!" sbotta Giulia.

Intanto Francesco si sente messo sempre più in disparte e reputa che i suoi compagni facciano buon viso a cattivo gioco. A quel punto tutti vogliono chiarezza dalle insinuazioni dell'allievo, in un primo momento sembra tirarsi indietro ma è la provocazione di Martina: "Dovresti iniziare a fare l'uomo anziché scappare al ces*o" a smuovere la situazione. La maggior parte degli allievi di canto pensa che ci sia un repentino quanto strano cambio di atteggiamento nella scuola da parte di Francesco: "Sembra che in realtà tu non sia la persona timida che hai dimostrato d'essere quando sei entrato" dice Nyv che aggiunge un comportamento poco trasparente nei confronti dei ragazzi della scuola.