Paola e Chiara, la reunion in tv: "Nessuno screzio, siamo una famiglia"

Di Giorgia Iovane domenica 19 gennaio 2020

Paola e Chiara Iezzi insieme in tv per la prima volta dopo anni smentiscono ogni voce sulle loro tensioni.





"Come stiamo? Stiamo bene anche perché siamo nella trasmissione più bella che c'è".

Così Paola e Chiara salutano Fabio Fazio che ha ospitato oggi quella che lui chiama la 'reunion' delle sorelle Iezzi, di nuovo insieme in tv dopo anni. La presenza del Mago Forest aiuta a stemperare 'tensioni' e imbarazzi, rendendo il momento leggero, per quanto si noti una certa attenzione a dosare parole e momenti.

Un accenno alle voci che hanno voluto le due sorelle divise da screzi e tensioni viene fatto, ma viene ovviamente smentito:



"Siamo una famiglia e saremo sorelle per tutta la vita - dice Paola - Dividersi è sempre malinconico, ma alla fine di un percorso è anche giusto e corretto farlo".

Le due sorelle hanno quindi diviso le proprie strade artistiche, ciascuna dedicandosi alla propria passione. Chiara si è orientata alla recitazione anche per combattere la sua timidezza, dice, studiando all'accademia e puntando soprattutto alla carriera di attrice. Di Paola, invece, è appena uscito un singolo con Myss Keta.

"Voglia di tornare insieme a cantare?", chiede Fazio. La risposta delle due sorelle punta a sottolineare l'indipendenza dei propri percorsi artistici: "Sono felice della grinta che Paola mostra ancora per la musica" dice Chiara; "Sono felice della luce che vedo negli occhi di Chiara quando recita" dice Paola.

La loro presenza a Che Tempo Che Farà diventa l'argomento preferito per i comici del segmento: non solo del mago Forest, che partecipa al momento della loro reunion, ma anche di Silvano, il mago di Milano (Raul Cremona) e di Ale & Franz, che costruiscono su sorellanza e fratellanza il loro sketch. E la serata continua poi al Tavolo. Il momento catartico (e per certi versi storico) si è però già vissuto.