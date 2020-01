Paola e Chiara, reunion in arrivo? Paola Iezzi risponde e fa chiarezza

In questo periodo di reunion, i fan italiani di Paola e Chiara sperano sempre di sentire l'attesa notizia di un loro comeback. Le due sorelle hanno rivitalizzato il pop negli anni, dando vita a tormentoni radiofonici e hit ballabili. Poi, la decisione di separarsi e iniziare due carriera diverse e parallele.

Nelle scorse ore, ospite a I Lunatici, Paola Iezzi ha raffreddato (o congelato) le speranze dei fan su un loro possibile ritorno sulle scene musicali, insieme:

Nessuna possibilità, quindi, di una reunion nei prossimi mesi, per le sorelle Iezzi.

In questi giorni, invece, Paola ha rilasciato un duetto al femminile insieme a Myss Keta, LTM. E ha raccontato come è nata la loro collaborazione:

Ci siamo incontrate per caso in un locale, lei faceva un featuring, io ero andata a vedere la serata, l’ho vista, mi sono presentata. E’ passato quasi un anno. Ero un po’ intimorita, lei ha sempre il volto coperto, mi sono presentata e lei mi ha detto che sapeva tutte le canzoni. E’ stato un incontro carino, ci siamo scambiate il numero, è nata una simpatia e le ho chiesto se aveva voglia di collaborare per fare qualcosa insieme