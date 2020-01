Amici 19, Alessandra Celentano toglie la punizione a Federico e Javier. Provvedimento disciplinare per Valentin

Di Fabio Morasca martedì 14 gennaio 2020

Alessandra Celentano ha deciso di togliere la punizione a Federico e Javier, accusati di aver finto di essersi sentiti male per saltare alcune lezioni.

Durante il daytime di Amici 19, andato in onda oggi, martedì 14 gennaio 2020, su Real Time, Alessandra Celentano ha deciso di togliere la punizione inflitta ai ballerini Federico e Javier e di procedere con un nuovo provvedimento disciplinare ai danni di Valentin.

Come ricordiamo, infatti, Alessandra Celentano ha punito Federico e Javier perché, su segnalazione di Valentin, avrebbero fatto finta di stare male per saltare alcune lezioni. Federico e Javier, però, non hanno trovato giusta questa decisione e hanno chiesto un nuovo incontro con la Celentano e un controllo più accurato della lista dei ritardi e delle assenze.

Alessandra Celentano ha accettato di incontrare nuovamente i ballerini ma, prima di ascoltarli, si è rivolto a Federico, dichiarando che il suo scopo non è quello di far litigare i ragazzi:

Se voi pensate che io voglia farvi litigare tra di voi, avete sbagliato di gran lunga. Se le cose stanno così per voi, vi chiederei di allontanarvi dalla scuola. Nessuno vi tiene le catene.

Federico ha replicato, dichiarando di non aver mai insinuato una cosa simile e, insieme a Javier, ha ribadito il fatto di essere stato male per davvero e non per finta.

La Celentano, però, ha dichiarato che la mancata reazione di Federico e Javier dopo le accuse di Valentin è stata come una conferma e, quindi, si è ritrovata costretta ad agire di conseguenza:

Dal momento in cui Valentin fa un'accusa grave e voi state zitti, io sono portata a pensare che sia vero. E io agisco di conseguenza... Questo è quello che è successo ieri e che voi non avete capito. Voi avete dato una conferma con il vostro silenzio.

Javier ha ammesso questo errore. I due ballerini sono stati "rimproverati" anche da alcuni compagni per non essersi difesi subito.

I controlli hanno dato ragione a Federico e a Javier. La Celentano, quindi, ha tolto la punizione ai due ballerini e ha proceduto con un nuovo provvedimento disciplinare ai danni di Valentin:

Vi tolgo questa punizione ma la devo dare a Valentin. Sabato prossimo, tu non ti esibisci...

Valentin ha reagito così:

Bene, mi riposo...

Il commento della Celentano: