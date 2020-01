Amici 19, il provvedimento disciplinare di Alessandra Celentano contro due allievi dopo le parole di Valentin

Di Marco Salaris lunedì 13 gennaio 2020

L'insegnante rigida nei confronti di Javier e Federico dopo l'accusa di Valentin nello speciale di sabato pomeriggio.

L'antefatto, Valentin durante lo speciale di Amici andato in onda sabato pomeriggio, 11 gennaio 2020, è stato protagonista di una precisa accusa da parte della maestra Alessandra Celentano: a lui sono state contestati numerosi episodi nella quale ha accumulato dei ritardi all'inizio di diverse giornate di lezione.

Di tutta risposta l'allievo aveva replicato affermando che non sarebbe l'unico a non rispettare le regole, ma anche Javier e Federico commetterebbero lo stesso errore aggiungendo che i due si fingono malati per non fare lezione. La maestra Celentano si è fidata della segnalazione di Valentin e sulla base di ciò che ha affermato è giunta alla conclusione di dare una nota disciplinare contro i due ballerini.

Per entrambi niente esibizione durante la puntata speciale di sabato prossimo e la rimozione del premio di migliore della settimana. Federico non ci sta e contesta la misura dell'insegnante:



E' successo prima delle vacanze natalizie, stavo male per due giorni. Questa cosa è scorretta anche nei confronti nostri. Posso chiedere anche io i ritardi e le assenze? Ma non per me e neanche per Valentin, ma per voi (si riferisce agli insegnanti). Questa cosa è scorretta nei confronti di chi si sta facendo il mazzo.

Anche Javier (che ha appena superato la sfida immediata dopo non esser stato idoneo nell'esame di recupero insufficienze) è contrariato per la misura presa dalla Celentano.