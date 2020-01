Pearl Jam in concerto a Imola il 5 luglio 2020 (e a marzo esce l'album Gigaton)

Di Alberto Graziola domenica 12 gennaio 2020

I Pearl Jam hanno annunciato un tour e ci sarà anche l'Italia in una tappa dei loro concerti. E' stato ufficializzato sulla pagina web della band: il 5 luglio 2020 la band si esibirà all'Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari. Guest star, Pixies.

I Pearl Jam pubblicheranno il loro nuovo album Gigaton nel marzo 2020. E' stato il gruppo a riportare il titolo dell'album venerdì scorso dopo che i cartelloni pubblicitari criptici hanno iniziato ad apparire in tutto il mondo con quella che sembra essere la copertina, dopo alcuni post sui social media dei Pearl Jam. Ogni cartellone aveva impresso la parola "Gigaton", in città come Los Angeles, New York e Seattle.

L'ultimo album in studio dei Pearl Jam, Lightning Bolt, è stato pubblicato nel 2013. Da allora, la band è rimasta attiva, pubblicando ben sei album dal vivo, il loro ultimo MTV Unplugged è uscito a novembre 2019. Più di recente, la band ha portato per la prima volta la sua formidabile raccolta di canzoni natalizie sulle piattaforme di streaming e ha annunciato che saranno in tournée in Europa questa estate prossima.