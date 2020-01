Amici 19, Devil Angelo vince una sfida contro Skioffi e conquista un posto tra i migliori

Nel daytime di Amici 19, andato in onda su Real Time mercoledì 8 gennaio 2020, Devil Angelo è riuscito a conquistare un posto tra i migliori nel cosiddetto Torneo dei Migliori (il torneo interno che stabilisce i 6 attuali migliori allievi della scuola, immuni dalla sfida immediata).

Devil Angelo ha scelto di sfidare Skioffi. Lo sfidante, come sappiamo, ha anche il diritto di scegliere l'insegnante che giudicherà il confronto. Devil Angelo ha scelto Stash come giudice.

Per quanto riguarda il primo giro di esibizioni, Devil Angelo si è esibito con un suo singolo inedito intitolato Va bene così. Anche Skioffi ha risposto con un inedito intitolato Parlerò di te.

Nel secondo giro di esibizioni, invece, Devil Angelo ha proposto una rivisitazione di Stavo pensando a te, singolo di Fabri Fibra. Anche Skioffi ha proposto una cover, Quando di Pino Daniele, eseguita voce e pianoforte.

Stash ha deciso di premiare Devil Angelo con le seguenti motivazioni:

Tra i migliori, quindi, Devil Angelo ha preso il posto di Skioffi. Quest'ultimo, in sala relax, ha manifestato un po' di delusione:

Mi rode il c*lo. Non con te (rivolto a Devil Angelo, ndr) ma con me. A me non piace perdere...