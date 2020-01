Sanremo 2020, Lisa esclusa dai 24 Big in gara: "Che dire!? Meglio farsi una risata..."

Di Alberto Graziola martedì 7 gennaio 2020

L'amarezza di Lisa, esclusa tra i 24 big in gara a Sanremo 2020

Su TvBlog, era stato sottolineato come Amadeus, alla conduzione di "Ora o mai più", in alcune occasioni, avesse sottolineato l'importanza di un legame tra quel programma e il Festival di Sanremo:

Sarebbe bellissimo che il vincitore di Ora o mai più possa andare al Festival, sarebbe il cerchio che si chiude". Ancora più esplicito era stato, un mese dopo, nell'intervista concessa al sito di Vanity Fair: "L’ideale sarebbe prevedere che il vincitore di Ora o mai più partecipi di diritto al prossimo festival di Sanremo. Sarebbe il percorso perfetto, un cerchio che si chiude. Lisa o Massimo Di Cataldo, a Ora O Mai Più l’anno scorso, sul palco dell’Ariston si sarebbero fatti rispettare".

Proprio Lisa, cantante che ha partecipato al programma, pochi giorni fa, si era sfogata via social:

Tutti mi chiedono se sia vero che ORA O MAI PIÙ dalla prossima edizione si chiamerà ORA E MAI PIÙ… Francamente non saprei rispondere, ma potrebbe essere il nome più appropriato!!!

I fan della cantante speravano in un suo ritorno sul palco del Teatro Ariston ma, alla fine, lei non è apparsa tra i nomi dei 24 Big selezionati per il Festival in onda dal 4 all'8 febbraio.

In queste ore, via Twitter, Lisa ha sottolineato ancora una volta la sua delusione:

Che dire!? Meglio farsi una risata...

😆

#lisa #sanremo #oraomaipiu

E poi, in una botta e risposta con i suoi followers, ha continuato:

Certo, ci può stare! Peccato che il brano sia ritenuto interessante.... Seconda cosa io non sto giudicando i brani degli altri!

Per poi lasciarsi andare ad un'amara riflessione: